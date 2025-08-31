01:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Динамо Киев - Полесье 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 14:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Динамо К
Полесье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Полесье, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
09.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Полесье0 : 0Динамо К
10.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур Динамо К2 : 1Полесье
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Динамо К3 : 0Полесье
06.10.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур Полесье3 : 2Динамо К
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Динамо К1 : 0
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 3 : 1Динамо К
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Динамо К
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Динамо К
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 5Динамо К
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 2Полесье
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Полесье0 : 3
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Полесье0 : 2
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Полесье
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полесье0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос410
2
Лига конференций
Динамо К39
3
Лига конференций
Кривбасс49
4 Заря47
5 Металлист 192547
6 ЛНЗ Черкассы37
7 Оболонь-Бровар47
8 Шахтёр37
9 Кудровка47
10 Полесье33
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Карпаты43
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Александрия30
16
Зона вылета
Эпицентр40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close