Динамо Киев - Полесье 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 14:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Полесье, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Колос
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|3
|9
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|4
|9
|4
|Заря
|4
|7
|5
|Металлист 1925
|4
|7
|6
|ЛНЗ Черкассы
|3
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|Шахтёр
|3
|7
|9
|Кудровка
|4
|7
|10
|Полесье
|3
|3
|11
|Рух В
|4
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Александрия
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0