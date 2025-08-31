01:29 ()
Воскресенье 31 августа
Шахтёр - Александрия 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
31 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Шахтёр
Александрия

Статистика встреч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Александрия, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Шахтёр
Александрия
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала Александрия0 : 1 ДВШахтёр
01.03.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Шахтёр3 : 0Александрия
24.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Александрия4 : 3Шахтёр
26.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Александрия0 : 3 ТШахтёр
14.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр2 : 1Александрия
07.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Александрия1 : 1Шахтёр
29.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Шахтёр2 : 2Александрия
11.12.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Александрия1 : 2Шахтёр
07.08.2021 Украина - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр1 : 2Александрия
25.04.2021 Украина - Премьер-лига 23-й тур Александрия2 : 0Шахтёр
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2 ДВШахтёр
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Шахтёр1 : 1
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Шахтёр
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр0 : 0 3 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 3 : 3Шахтёр
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Александрия1 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Александрия
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Александрия
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Александрия
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Александрия0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос410
2
Лига конференций
Динамо К39
3
Лига конференций
Кривбасс49
4 Заря47
5 Металлист 192547
6 ЛНЗ Черкассы37
7 Оболонь-Бровар47
8 Шахтёр37
9 Кудровка47
10 Полесье33
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Карпаты43
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Александрия30
16
Зона вылета
Эпицентр40

Отзывы и комментарии к матчу

