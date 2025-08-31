Шахтёр - Александрия 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
31 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Александрия, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Арда Туран
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|01.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 3
|26.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3 Т
|14.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 3 : 4
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Колос
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|3
|9
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|4
|9
|4
|Заря
|4
|7
|5
|Металлист 1925
|4
|7
|6
|ЛНЗ Черкассы
|3
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|Шахтёр
|3
|7
|9
|Кудровка
|4
|7
|10
|Полесье
|3
|3
|11
|Рух В
|4
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Александрия
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0