Грузия - Турция 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 18:00
Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
04 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 1-й тур
Грузия
Турция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Турция, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Турция
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
18.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Турция3 : 1Грузия
24.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Грузия1 : 3Турция
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 1
05.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 0
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Грузия6 : 1
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч 0 : 3Грузия
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 6-й тур 2 : 1Грузия
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Турция
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Турция
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч 0 : 3Турция
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч Турция3 : 1
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 4. 6-й тур 3 : 1Турция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча первого тура к ЧМ-2026: Грузия — Турция. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония48
2
Плей-офф
Уэльс47
3 Бельгия24
4 Казахстан33
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

