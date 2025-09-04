00:47 ()
Нидерланды - Польша 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 20:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
04 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Нидерланды
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Польша, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Польша
Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
3 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
15 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Нидерланды пз Райан Гравенберх
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
7 Нидерланды пз Хави Симонс
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
1 Польша вр Лукаш Скорупски
5 Польша зщ Ян Беднарек
Польша зщ Томаш Кендзёра
14 Польша зщ Якуб Кивёр
2 Польша пз Мэтти Кэш
10 Польша пз Пётр Зелиньски
10 Польша пз Себастьян Шиманьски
17 Польша пз Бартош Слиш
21 Польша пз Никола Залевски
9 Польша нп Роберт Левандовски
23 Польша нп Кшиштоф Пёнтек
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
16.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 1-й тур Польша1 : 2Нидерланды
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Польша0 : 2Нидерланды
11.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 3-й тур Нидерланды2 : 2Польша
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 6-й тур Польша1 : 2Нидерланды
04.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 1-й тур Нидерланды1 : 0Польша
01.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Польша1 : 2Нидерланды
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур Нидерланды8 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 3-й тур 0 : 2Нидерланды
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 3 : 3 5 : 4Нидерланды
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч Нидерланды2 : 2
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 6-й тур 1 : 1Нидерланды
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур 2 : 1Польша
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Польша2 : 0
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур Польша2 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур Польша1 : 0
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 1. 6-й тур Польша1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча пятого тура к ЧМ-2026: Нидерланды — Польша. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония48
2
Плей-офф
Уэльс47
3 Бельгия24
4 Казахстан33
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

