Нидерланды - Польша 04 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-09-2025 20:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
04 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Польша, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Польша
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|3
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|пз
|Хави Симонс
|10
|нп
|Мемфис Депай
|11
|нп
|Коди Гакпо
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|зщ
|Томаш Кендзёра
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|10
|пз
|Себастьян Шиманьски
|17
|пз
|Бартош Слиш
|21
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|23
|нп
|Кшиштоф Пёнтек
Главные тренеры
|Рональд Куман
История личных встреч
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|22.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|0 : 2
|11.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|2 : 2
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|1 : 2
|04.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 1-й тур
|1 : 0
|01.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 4-й тур
|8 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3 5 : 4
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 4-й тур
|2 : 1
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|24.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 2-й тур
|2 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча пятого тура к ЧМ-2026: Нидерланды — Польша. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
|4
|Германия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Португалия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|4
|7
| 2
Плей-офф
|Нидерланды
|2
|6
|3
|Польша
|3
|6
|4
|Литва
|3
|2
|5
|Мальта
|4
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Австрия
|2
|6
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Сан-Марино
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|3
|6
|3
|Италия
|2
|3
|4
|Эстония
|4
|3
|5
|Молдавия
|3
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|4
|8
| 2
Плей-офф
|Уэльс
|4
|7
|3
|Бельгия
|2
|4
|4
|Казахстан
|3
|3
|5
|Лихтенштейн
|3
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Албания
|4
|5
|3
|Сербия
|2
|4
|4
|Латвия
|3
|4
|5
|Андорра
|4
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|2
|6
|3
|Черногория
|3
|6
|4
|Фарерские острова
|3
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0