Люксембург - Северная Ирландия 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 20:45
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
04 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 1-й тур
Люксембург
Северная Ирландия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Северная Ирландия, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Северная Ирландия
Главные тренеры
Люксембург Люк Хольц
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 6-й тур Люксембург2 : 2Северная Ирландия
05.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 1-й тур Северная Ирландия2 : 0Люксембург
25.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Люксембург1 : 3Северная Ирландия
05.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Северная Ирландия1 : 0Люксембург
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. 10-й тур Люксембург3 : 2Северная Ирландия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа F. 2-й тур Северная Ирландия1 : 1Люксембург
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Люксембург0 : 0
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Люксембург0 : 1
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Люксембург
22.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Люксембург1 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Северная Ирландия1 : 0
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Северная Ирландия
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 5 : 1Северная Ирландия
21.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Северная Ирландия1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония48
2
Плей-офф
Уэльс47
3 Бельгия24
4 Казахстан33
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

