00:48 ()
Свернуть список

Тунис - Либерия 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 21:00
04 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа H. 7-й тур
Тунис
Либерия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Либерия, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа H. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Либерия
Главные тренеры
Румыния Марио Мариникэ
Румыния Марио Мариникэ
История личных встреч
19.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 5-й тур Либерия0 : 1Тунис
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Тунис
02.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис2 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 6-й тур Тунис2 : 0
19.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 5-й тур Либерия0 : 1Тунис
09.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 4-й тур 0 : 0Тунис
24.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 6-й тур Либерия2 : 1
19.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 5-й тур Либерия0 : 1Тунис
09.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 4-й тур 0 : 1Либерия
05.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 3-й тур 1 : 1Либерия
20.11.2023 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 2-й тур Либерия3 : 1 Т
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет616
2 Буркина-Фасо611
3 Сьерра-Леоне68
4 Эфиопия66
5 Гвинея-Бисау66
6 Джибути61
Группа B
КомандаИО
1 ДР Конго613
2 Сенегал612
3 Судан612
4 Того64
5 Южный Судан63
6 Мавритания62
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР613
2 Руанда68
3 Бенин68
4 Нигерия67
5 Лесото66
6 Зимбабве64
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде613
2 Камерун612
3 Ливия68
4 Ангола67
5 Маврикий65
6 Эсватини62
Группа E
КомандаИО
1 Марокко515
2 Танзания59
3 Замбия56
4 Нигер46
5 Эритрея00
6 Конго50
Группа F
КомандаИО
1 Габон718
2 Кот-д'Ивуар616
3 Бурунди610
4 Кения66
5 Гамбия64
6 Сейшелы70
Группа G
КомандаИО
1 Алжир615
2 Мозамбик612
3 Ботсвана69
4 Уганда69
5 Гвинея67
6 Сомали61
Группа H
КомандаИО
1 Тунис616
2 Намибия612
3 Либерия610
4 Экваториальная Гвинея67
5 Малави66
6 Сан-Томе и Принсипи60
Группа I
КомандаИО
1 Гана615
2 Коморские острова612
3 Мадагаскар610
4 Мали69
5 ЦАР65
6 Чад60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close