Украина - Франция 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Украина
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Франция, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Франция
Украина вр Андрей Лунин
Украина зщ Николай Матвиенко
Украина зщ Валерий Бондарь
Украина зщ Александр Тымчик
Украина зщ Илья Забарный
Украина пз Иван Калюжный
Украина пз Виктор Цыганков
Украина пз Александр Зинченко
Украина пз Николай Шапаренко
Украина пз Георгий Судаков
Украина нп Роман Яремчук
16 Франция вр Мик Меньян
Франция зщ Жюль Кунде
15 Франция зщ Ибраима Конате
Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
22 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Франция пз Орельен Тчуамени
14 Франция пз Адриен Рабьо
9 Франция пз Маркус Тюрам
7 Франция нп Усман Дембеле
11 Франция нп Майкл Олисе
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Украина Сергей Станиславович Ребров
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. 5-й тур Украина1 : 1Франция
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. 1-й тур Франция1 : 1Украина
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция7 : 1Украина
20.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф. 2-й матч Франция3 : 0Украина
15.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф. 1-й матч Украина2 : 0Франция
15.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Украина0 : 2Франция
06.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Украина1 : 4Франция
21.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 14-й тур Украина2 : 2Франция
02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 7-й тур Франция2 : 0Украина
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Украина
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 2Украина
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч 3 : 0Украина
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 1-й матч Украина3 : 1
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 1. 6-й тур 1 : 2Украина
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место 0 : 2Франция
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала 5 : 4Франция
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Франция2 : 0 5 : 4
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Франция
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 6-й тур 1 : 3Франция
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча первого тура к ЧМ-2026: Украина — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

