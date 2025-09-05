Швейцария - Косово 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 38512
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Косово, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Косово
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Франко Фода
История личных встреч
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 2
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|21.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 6-й тур
|3 : 2
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
|1 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 1-й матч
|2 : 1
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 2. 6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
|4
|Германия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Португалия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|4
|7
| 2
Плей-офф
|Нидерланды
|2
|6
|3
|Польша
|3
|6
|4
|Литва
|3
|2
|5
|Мальта
|4
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Австрия
|2
|6
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Сан-Марино
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|3
|6
|3
|Италия
|2
|3
|4
|Эстония
|4
|3
|5
|Молдавия
|3
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Уэльс
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|4
|8
|3
|Бельгия
|2
|4
|4
|Казахстан
|4
|3
|5
|Лихтенштейн
|3
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Албания
|4
|5
|3
|Сербия
|2
|4
|4
|Латвия
|3
|4
|5
|Андорра
|4
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|2
|6
|3
|Черногория
|3
|6
|4
|Фарерские острова
|3
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0