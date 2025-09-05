Колумбия - Боливия 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Окончен
3 : 0
- 31'1:0Хамес Родригес
- 74'2:0Джон Кордоба
- 76'Джон Кордоба
- 83'3:0Хуан Кинтеро
0'
45'
90'
- 63'Ervin Vaca
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на .
Составы команд
Колумбия
Боливия
|12
|вр
|Камило Варгас
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|14
|зщ
|Хоан Мохика
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|10
|пз
|Хамес Родригес
60'
|6
|пз
|Ричард Риос
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
82'
|7
|нп
|Луис Диас
87'
|11
|нп
|Джон Арьяс
60'
|9
|нп
|Джон Кордоба
82'
|21
|пз
|Хаминтон Кампас
60'
|20
|нп
|Хуан Кинтеро
60'
|15
|пз
|Хуан Портилья
82'
|17
|нп
|Дайро Морено
82'
|18
|пз
|Марино Инестроса
87'
|1
|вр
|Карлос Лампе
|4
|зщ
|Луис Акин
|5
|зщ
|Эфрайн Моралес
|13
|зщ
|Moises Paniagua
68'
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
76'
|3
|пз
|Даниель Медина
68'
|17
|пз
|Роберто Фернандес
|14
|пз
|Робсон Матеус
77'
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
76'
|7
|пз
|Мигель Терсерос
|16
|пз
|Ervin Vaca
|18
|зщ
|Йомар Роча
68'
|11
|нп
|Кармело Альгараньяс
68'
|20
|пз
|Хенри Вака
76'
|8
|пз
|Moises Villarroel
76'
|10
|пз
|Карлос Мельгар
77'
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|22
|вр
|Кевин Мьер
|2
|зщ
|Андрес Фелипе Роман
|13
|зщ
|Йерри Мина
|5
|зщ
|Alvaro Angulo
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|19
|нп
|Луис Суарес
|23
|вр
|Гильермо Вискарра
|2
|зщ
|Диего Арройо
|6
|пз
|Гектор Куэльяр
|9
|нп
|Enzo Monteiro
|12
|Luis Banegas
|22
|Leonardo Zabala
|19
|Oscar Lopez
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Оскар Вильегас
История личных встреч
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|3 : 0
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|23.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|24.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 3
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|5 : 0
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 2-й тур
|1 : 2
|10.07.2011
|Кубок Америки
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|29.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|2 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|2 : 2
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|3 : 1
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Уругвай
|17
|27
|3
|Эквадор
|17
|26
|4
|Колумбия
|17
|25
|5
|Бразилия
|16
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|16
|10