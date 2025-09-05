05:32 ()
Колумбия - Боливия 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 01:30
05 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Колумбия
Окончен
3 : 0
Боливия

  • 31'
    1:0
    Хамес Родригес
  • 74'
    2:0
    Джон Кордоба
  • 76'
    Джон Кордоба
  • 83'
    3:0
    Хуан Кинтеро
0'
45'
90'
  • 63'
    Ervin Vaca
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Боливия, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Боливия
12КолумбияврКамило Варгас
3КолумбиязщДжон Лукуми
4КолумбиязщСантьяго Ариас
14КолумбиязщХоан Мохика
23КолумбиязщДавинсон Санчес
10КолумбияпзХамес Родригес
60'
6КолумбияпзРичард Риос
16КолумбияпзХефферсон Лерма
82'
7КолумбиянпЛуис Диас
87'
11КолумбиянпДжон Арьяс
60'
9КолумбиянпДжон Кордоба
82'
21КолумбияпзХаминтон Кампас
60'
20КолумбиянпХуан Кинтеро
60'
15КолумбияпзХуан Портилья
82'
17КолумбиянпДайро Морено
82'
18КолумбияпзМарино Инестроса
87'
1БоливияврКарлос Лампе
4БоливиязщЛуис Акин
5БоливиязщЭфрайн Моралес
13БоливиязщMoises Paniagua
68'
21БоливиязщХосе Сагредо
76'
3БоливияпзДаниель Медина
68'
17БоливияпзРоберто Фернандес
14БоливияпзРобсон Матеус
77'
15БоливияпзГабриэль Вильямиль
76'
7БоливияпзМигель Терсерос
16БоливияпзErvin Vaca
18БоливиязщЙомар Роча
68'
11БоливиянпКармело Альгараньяс
68'
20БоливияпзХенри Вака
76'
8БоливияпзMoises Villarroel
76'
10БоливияпзКарлос Мельгар
77'
Запасные
1КолумбияврДавид Оспина
22КолумбияврКевин Мьер
2КолумбиязщАндрес Фелипе Роман
13КолумбиязщЙерри Мина
5КолумбиязщAlvaro Angulo
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
19КолумбиянпЛуис Суарес
23БоливияврГильермо Вискарра
2БоливиязщДиего Арройо
6БоливияпзГектор Куэльяр
9БоливиянпEnzo Monteiro
12БоливияLuis Banegas
22БоливияLeonardo Zabala
19БоливияOscar Lopez
Главные тренеры
АргентинаНестор Лоренсо
БоливияОскар Вильегас
История личных встреч
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 0Колумбия
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Колумбия3 : 0Боливия
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Колумбия3 : 0Боливия
02.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 1Колумбия
23.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Колумбия1 : 0Боливия
24.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Боливия2 : 3Колумбия
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Колумбия5 : 0Боливия
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 2-й тур Боливия1 : 2Колумбия
10.07.2011 Кубок Америки Группа A. 3-й тур Колумбия2 : 0Боливия
29.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Колумбия2 : 0Боливия
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 1 : 1Колумбия
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Колумбия0 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Колумбия2 : 2
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 2 : 1Колумбия
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Колумбия0 : 1
10.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Боливия2 : 0
07.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 2 : 0Боливия
25.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия0 : 0
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 3 : 1Боливия
19.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Уругвай1727
3 Эквадор1726
4 Колумбия1725
5 Бразилия1625
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1610

