Зенит - Сьон 06 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-09-2025 18:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сьон, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сьон
Сьон, Швейцария
|Сергей Богданович Семак
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 2
|06.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|3 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|2-й тур
|4 : 0
|25.07.2025
|Швейцария — Суперлига
|1-й тур
|2 : 3
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 2
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Сьон». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.