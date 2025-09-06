01:35 ()
Зенит - Сьон 06 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-09-2025 18:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Сьон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сьон, которое состоится 06 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сьон
Сьон, Швейцария
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 2Сьон
06.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 Сьон3 : 1Зенит
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Зенит2 : 0
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 0Зенит
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 3 : 5Зенит
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Зенит2 : 3
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
30.08.2025 Швейцария — Суперлига 5-й тур Сьон0 : 1
10.08.2025 Швейцария — Суперлига 3-й тур 0 : 0Сьон
03.08.2025 Швейцария — Суперлига 2-й тур Сьон4 : 0
25.07.2025 Швейцария — Суперлига 1-й тур 2 : 3Сьон
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 2Сьон
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Сьон». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

