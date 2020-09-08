Израиль - Италия 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 20:45
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
08 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Италия, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Италия
|1
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Элазар Даса
|12
|зщ
|Став Лемкин
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|8
|пз
|Дор Перец
|15
|пз
|Элиэль Перец
|11
|пз
|Оскар Глух
|10
|пз
|Манор Соломон
|20
|нп
|Дан Битон
|9
|нп
|Тай Барибо
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|13
|зщ
|Риккардо Калафьори
|3
|пз
|Федерико Димарко
|18
|пз
|Николо Барелла
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Маттео Политано
|20
|пз
|Маттиа Дзакканьи
|9
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|4 : 1
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 2-й тур
|1 : 2
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|1 : 0
|05.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|0 : 4
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|1 : 3
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 4
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 1-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|5 : 0
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|3 : 0
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
0'
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Ирландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Словакия
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Швеция
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Косово
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|1
|1
|3
|Дания
|1
|1
|4
|Беларусь
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Исландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Франция
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|1
|1
|3
|Ирландия
|1
|1
|4
|Армения
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|4
|7
|3
|Финляндия
|4
|7
|4
|Литва
|5
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|3
|9
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|4
|3
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|4
|9
|3
|Италия
|3
|6
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|4
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Уэльс
|5
|10
|3
|Бельгия
|3
|7
|4
|Казахстан
|4
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Сербия
|3
|7
|3
|Албания
|4
|5
|4
|Латвия
|4
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|3
|9
|3
|Черногория
|4
|6
|4
|Фарерские острова
|4
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0