Израиль - Италия 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 20:45
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
08 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Израиль
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Италия, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Италия
1 Израиль вр Даниэль Перец
2 Израиль зщ Элазар Даса
12 Израиль зщ Став Лемкин
5 Израиль зщ Идан Начмиас
3 Израиль зщ Рой Ревиво
8 Израиль пз Дор Перец
15 Израиль пз Элиэль Перец
11 Израиль пз Оскар Глух
10 Израиль пз Манор Соломон
20 Израиль нп Дан Битон
9 Израиль нп Тай Барибо
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
21 Италия зщ Алессандро Бастони
13 Италия зщ Риккардо Калафьори
3 Италия пз Федерико Димарко
18 Италия пз Николо Барелла
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Италия пз Маттео Политано
20 Италия пз Маттиа Дзакканьи
9 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Израиль Ран Бен-Шимон
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 4-й тур Италия4 : 1Израиль
09.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 2-й тур Израиль1 : 2Италия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 8-й тур Италия1 : 0Израиль
05.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 1-й тур Израиль1 : 3Италия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур 0 : 4Израиль
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Израиль1 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур 1 : 3Израиль
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Израиль2 : 4
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур Израиль2 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Италия5 : 0
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Италия2 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур 3 : 0Италия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 3 : 3Италия
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч Италия1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча шестого тура к ЧМ-2026: Израиль — Италия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Ирландия13
2
Плей-офф
Словакия13
3 Люксембург10
4 Германия10
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания13
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция13
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша47
3 Финляндия47
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Уэльс510
3 Бельгия37
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

