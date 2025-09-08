21:20 ()
Урал - Нефтехимик 08 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-09-2025 16:00
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
08 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Урал
Нефтехимик

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Нефтехимик, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
11.04.2025Россия — Мелбет Первая лига28-й турУрал3 : 2Нефтехимик
24.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турНефтехимик1 : 1Урал
25.09.2018Кубок России1/16 финалаНефтехимик2 : 3Урал
13.05.2013ФНЛ - Первый дивизион32-й турНефтехимик2 : 2Урал
14.10.2012ФНЛ - Первый дивизион16-й турУрал3 : 0Нефтехимик
04.09.2025Россия — Лига PARI8-й тур1 : 1Урал
31.08.2025Россия — Лига PARI7-й турУрал2 : 0
29.08.2025Россия — МФЛ21-й тур4 : 1Урал
25.08.2025Россия — Лига PARI6-й турУрал4 : 0
22.08.2025Россия — МФЛ20-й тур0 : 3Урал
03.09.2025Россия — Лига PARI8-й турНефтехимик1 : 5
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турНефтехимик1 : 1
24.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур1 : 0Нефтехимик
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й турНефтехимик1 : 3
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур0 : 2Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Ротор917
6 Челябинск814
7 Арсенал Т813
8 Родина913
9 Шинник912
10 СКА-Хабаровск99
11 Уфа99
12 Енисей99
13 Волга Ул98
14 Нефтехимик87
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М96
17
Зона вылета
Чайка86
18
Зона вылета
Сокол84

