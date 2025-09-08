Урал - Нефтехимик 08 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-09-2025 16:00
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
08 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Нефтехимик, которое состоится 08 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|11.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|25.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|13.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 2
|14.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|3 : 0
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 1
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|4 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 3
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 5
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 3
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|8
|19
| 2
Повышение
|Факел
|8
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|9
|18
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|8
|17
|5
|Ротор
|9
|17
|6
|Челябинск
|8
|14
|7
|Арсенал Т
|8
|13
|8
|Родина
|9
|13
|9
|Шинник
|9
|12
|10
|СКА-Хабаровск
|9
|9
|11
|Уфа
|9
|9
|12
|Енисей
|9
|9
|13
|Волга Ул
|9
|8
|14
|Нефтехимик
|8
|7
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|8
|4