Норвегия - Молдавия 09 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур
Главный судья: Балаж Берке (Венгрия);
Норвегия
Молдавия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Молдавия, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Молдавия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3НорвегиязщКристоффер Аер
4НорвегиязщЛео Эстигор
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
24НорвегияпзФеликс Хорн Мюре
22НорвегияпзОскар Бобб
23НорвегияпзАндреас Шельдеруп
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
12МолдавияврКристиан Аврам
20МолдавиязщСергей Платика
14МолдавиязщАртур Крэчун
4МолдавиязщВладислав Бабогло
19МолдавиязщДаниэль Думбравану
2МолдавиязщОлег Рябчук
22МолдавияпзВадим Рацэ
11МолдавияпзМихаил Каймаков
7МолдавияпзАртур Ионицэ
9МолдавиянпЙон Николэеску
17МолдавиянпВирджилиу Постолаки
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
МолдавияСергей Викторович Клещенко
История личных встреч
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 1-й турМолдавия0 : 5Норвегия
15.01.2014Товарищеские матчи (сборные)Январь 2014Молдавия1 : 2Норвегия
08.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 9-й турМолдавия0 : 1Норвегия
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 2-й турНорвегия2 : 0Молдавия
04.09.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиНорвегия1 : 0
09.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 4-й тур0 : 1Норвегия
06.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 3-й турНорвегия3 : 0
25.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 2-й тур2 : 4Норвегия
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 1-й турМолдавия0 : 5Норвегия
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 5-й турМолдавия0 : 4
09.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 4-й тур2 : 0Молдавия
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи2 : 0Молдавия
25.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 2-й турМолдавия2 : 3
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 1-й турМолдавия0 : 5Норвегия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

