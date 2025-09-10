03:24 ()
Эквадор - Аргентина 10 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-09-2025 01:00
10 Сентября 2025 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Эквадор
2-й тайм, 52'
1 : 0
Аргентина

  • 16'
    Мойсес Кайседо
  • 26'
    Гонсало Плата
  • 2
    45'
    Анхело Пресиадо
    45+13'
    1:0
    Эннер Валенсия
  • 50'
    Мойсес Кайседо
0'
45'
90'
  • 8'
    Лаутаро Мартинес
  • 31'
    Николас Отаменди
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Аргентина, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Аргентина
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
6ЭквадорзщВильям Пачо
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
46'
15ЭквадорпзПедро Вите
21ЭквадорпзАлан Франко
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
19ЭквадорнпГонсало Плата
20ЭквадорнпНильсон Ангуло
9ЭквадорнпДжон Йебоа
46'
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АргентиназщГонсало Монтьель
6АргентиназщЛеонардо Балерди
19АргентиназщНиколас Отаменди
3АргентиназщНиколас Тальяфико
5АргентинапзЛеандро Паредес
7АргентинапзРодриго Де Пауль
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
17АргентинанпДжулиано Симеоне
38'
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
15АргентинанпНиколас Гонсалес
2АргентиназщХуан Фойт
38'
Запасные
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврGonzalo Valle
2ЭквадорзщФеликс Торрес
5ЭквадорзщКристиан Рамирес
7ЭквадорзщЯймар Медина
18ЭквадорпзJordy Alcivar
10ЭквадорпзКендри Паэс
14ЭквадорпзАлан Минда
16ЭквадорпзДениль Кастильо
8ЭквадорнпЛеонардо Кампана
11ЭквадорнпKевин Родригес
12АргентинаврХеронимо Рульи
1АргентинаврВальтер Бенитес
8АргентиназщМаркос Акунья
16АргентиназщНауэль Молина
9АргентинапзХулиан Альварес
10АргентинапзФранко Мастантуоно
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзНиколас Пас
21АргентинапзАлан Варела
13АргентинанпХосе Лопес
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
АргентинаЛионель Скалони
История личных встреч
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 2Эквадор
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Аргентина1 : 0Эквадор
08.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 1Аргентина
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина3 : 0Эквадор
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
13.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 6Аргентина
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 3Аргентина
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина0 : 2Эквадор
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 1Эквадор
05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур 0 : 0Эквадор
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур 0 : 0Эквадор
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Эквадор0 : 0
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур 0 : 0Эквадор
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Эквадор2 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Аргентина3 : 0
11.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Аргентина1 : 1
06.06.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 15-й тур 0 : 1Аргентина
26.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Аргентина4 : 1
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 0 : 1Аргентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1738
2 Бразилия1728
3 Уругвай1727
4 Эквадор1726
5 Колумбия1725
6 Парагвай1725
7 Венесуэла1718
8 Боливия1717
9 Перу1712
10 Чили1710

Отзывы и комментарии к матчу

