Эквадор - Аргентина 10 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-09-2025 01:00
10 Сентября 2025 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
2-й тайм, 52'
1 : 0
- 16'Мойсес Кайседо
- 26'Гонсало Плата
- 245'Анхело Пресиадо45+13'1:0Эннер Валенсия
- 50'Мойсес Кайседо
0'
45'
90'
- 8'Лаутаро Мартинес
- 31'Николас Отаменди
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Аргентина, которое состоится 10 Сентября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Аргентина
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
46'
|15
|пз
|Педро Вите
|21
|пз
|Алан Франко
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|13
|нп
|Эннер Валенсия
|19
|нп
|Гонсало Плата
|20
|нп
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Джон Йебоа
46'
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|6
|зщ
|Леонардо Балерди
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|5
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
38'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|15
|нп
|Николас Гонсалес
|2
|зщ
|Хуан Фойт
38'
Запасные
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Gonzalo Valle
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|5
|зщ
|Кристиан Рамирес
|7
|зщ
|Яймар Медина
|18
|пз
|Jordy Alcivar
|10
|пз
|Кендри Паэс
|14
|пз
|Алан Минда
|16
|пз
|Дениль Кастильо
|8
|нп
|Леонардо Кампана
|11
|нп
|Kевин Родригес
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|16
|зщ
|Науэль Молина
|9
|пз
|Хулиан Альварес
|10
|пз
|Франко Мастантуоно
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|21
|пз
|Алан Варела
|13
|нп
|Хосе Лопес
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Лионель Скалони
История личных встреч
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 1
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 0
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|13.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 6
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 3
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 2
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|0 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|0 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 1
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|4 : 1
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|17
|38
|2
|Бразилия
|17
|28
|3
|Уругвай
|17
|27
|4
|Эквадор
|17
|26
|5
|Колумбия
|17
|25
|6
|Парагвай
|17
|25
|7
|Венесуэла
|17
|18
|8
|Боливия
|17
|17
|9
|Перу
|17
|12
|10
|Чили
|17
|10