Марсель - Лорьян 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 20:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
12 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Марсель
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лорьян
Лорьян
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
8 Англия пз Эйнджел Гомес
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
20 Кот-д'Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
26 Франция нп Билал Надир
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
21 Сенегал вр Бингуру Камара
2 Бразилия зщ Игор Кариока
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
25 Сенегал зщ Абдулайе Фай
93 Норвегия зщ Йоэль Мугиша
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
6 Франция пз Лоран Абергель
62 Камерун пз Артур Эбонг
15 Бенин нп Айегун Тосин
28 Сенегал нп Самбу Сумано
14 Англия нп Треван Сануси
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 1Лорьян
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Лорьян2 : 4Марсель
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лорьян0 : 0Марсель
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Марсель3 : 1Лорьян
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян0 : 3Марсель
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Марсель4 : 1Лорьян
17.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 2Лорьян
24.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Лорьян0 : 1Марсель
05.03.2017 Франция - Лига 1 28-й тур Лорьян1 : 4Марсель
26.08.2016 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 0Лорьян
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 0Марсель
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Марсель5 : 2
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Марсель
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель3 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Лорьян1 : 7
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лорьян4 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Лорьян
10.05.2025 Франция — Лига 2 34-й тур Лорьян5 : 1
02.05.2025 Франция — Лига 2 33-й тур 2 : 1Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Монако36
5
Лига Европы
Ланс36
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Тулуза36
8 Анже34
9 Ренн34
10 Марсель33
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян33
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

