Марсель - Лорьян 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 20:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
12 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Лорьян
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|20
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|26
|нп
|Билал Надир
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|21
|вр
|Бингуру Камара
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|6
|пз
|Лоран Абергель
|62
|пз
|Артур Эбонг
|15
|нп
|Айегун Тосин
|28
|нп
|Самбу Сумано
|14
|нп
|Треван Сануси
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Оливье Панталони
История личных встреч
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 1
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|26.08.2016
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|5 : 1
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Тулуза
|3
|6
|8
|Анже
|3
|4
|9
|Ренн
|3
|4
|10
|Марсель
|3
|3
|11
|Гавр
|3
|3
|12
|Нант
|3
|3
|13
|Ницца
|3
|3
|14
|Осер
|3
|3
|15
|Париж
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|3
|0