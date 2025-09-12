Ширак - Арарат 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 17:00
12 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Арарат, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ширак
Гюмри
Арарат
Ереван
История личных встреч
|08.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|08.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|14.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|25.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|3
|7
|4
|Пюник
|4
|7
|5
|Ноа
|3
|6
|6
|БКМА
|4
|6
|7
|Ван
|4
|5
|8
|Гандзасар
|5
|3
|9
|Ширак
|5
|2
| 10
Зона вылета
|Арарат
|5
|1