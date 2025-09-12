00:23 ()
Свернуть список

Ширак - Арарат 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 17:00
12 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Ширак
Арарат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Арарат, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ширак
Гюмри
Арарат
Ереван
История личных встреч
08.04.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Ширак1 : 3Арарат
04.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Арарат1 : 2Ширак
17.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Арарат1 : 2Ширак
15.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ширак0 : 1Арарат
15.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Арарат2 : 0Ширак
08.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур Ширак1 : 2Арарат
14.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Арарат2 : 1Ширак
08.05.2023 Армения - Премьер-лига 31-й тур Ширак0 : 0Арарат
06.03.2023 Армения - Премьер-лига 22-й тур Арарат1 : 2Ширак
25.10.2022 Армения - Премьер-лига 13-й тур Арарат0 : 1Ширак
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ширак
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 1
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Ширак
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 0
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 4 : 0Ширак
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 4 : 2Арарат
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Арарат0 : 2
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Арарат
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат0 : 1
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Арарат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Алашкерт49
3
Лига конференций
Арарат-Армения37
4 Пюник47
5 Ноа36
6 БКМА46
7 Ван45
8 Гандзасар53
9 Ширак52
10
Зона вылета
Арарат51

Отзывы и комментарии к матчу

