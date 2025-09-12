00:24 ()
Лехия - ГКС Катовице 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 18:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
12 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Лехия
ГКС Катовице

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - ГКС Катовице, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лехия2 : 3ГКС Катовице
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0Лехия
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Лехия
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 0
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 6 : 2Лехия
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия3 : 3
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 2Лехия
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур ГКС Катовице3 : 2
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 3 : 0ГКС Катовице
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице4 : 1
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 1ГКС Катовице
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 0ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П510
7 Погонь710
8 Мотор68
9 Радомяк78
10 Нецеча78
11 Арка78
12 Видзев77
13 Легия57
14 ГКС Катовице77
15 Заглембе Л66
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия70

Отзывы и комментарии к матчу

