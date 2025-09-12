Лехия - ГКС Катовице 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 18:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
12 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - ГКС Катовице, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лехия
Гданьск
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|11.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|7
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|5
|12
|5
|Корона
|7
|11
|6
|Лех П
|5
|10
|7
|Погонь
|7
|10
|8
|Мотор
|6
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Нецеча
|7
|8
|11
|Арка
|7
|8
|12
|Видзев
|7
|7
|13
|Легия
|5
|7
|14
|ГКС Катовице
|7
|7
|15
|Заглембе Л
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Ракув
|5
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Лехия
|7
|0