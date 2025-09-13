05:45 ()
Арсенал Т - Спартак Кс 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Арсенал Т
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Спартак Кс, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0Арсенал Т
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Арсенал Т3 : 1
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 2 : 1Арсенал Т
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 0 : 3Арсенал Т
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Арсенал Т2 : 2
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Спартак Кс2 : 1
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Спартак Кс1 : 1
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 2Спартак Кс
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 2Спартак Кс
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Спартак Кс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел922
2
Повышение
Урал920
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс920
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
5 Челябинск917
6 Ротор917
7 Арсенал Т913
8 Родина913
9 Шинник912
10 СКА-Хабаровск99
11 Уфа99
12 Енисей99
13 Волга Ул98
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М96
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол94

