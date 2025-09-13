Брентфорд - Челси 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Энцо Мареска
История личных встреч
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0