Брентфорд - Челси 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Брентфорд
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Челси
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 1Брентфорд
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2Челси
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2Брентфорд
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси0 : 2Брентфорд
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брентфорд0 : 0Челси
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 4Брентфорд
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд0 : 2Челси
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брентфорд0 : 1Челси
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Брентфорд
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Брентфорд
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Брентфорд
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Брентфорд
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси2 : 0
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 5Челси
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси4 : 2
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

