Атлетик - Алавес 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Алавес, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Аргентина Эдуардо Коудет
История личных встреч
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Атлетик Б1 : 0Алавес
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Алавес1 : 1Атлетик Б
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б2 : 0Алавес
16.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б2 : 0Алавес
22.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Алавес0 : 2Атлетик Б
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Алавес0 : 0Атлетик Б
01.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетик Б1 : 0Алавес
10.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Атлетик Б0 : 0Алавес
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Алавес1 : 0Атлетик Б
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Алавес2 : 1Атлетик Б
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 2Атлетик Б
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б3 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Атлетик Б
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Атлетик Б
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Алавес1 : 1
22.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Алавес
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Алавес2 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Алавес1 : 1
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Хетафе36
7 Эльче35
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Алавес34
12 Севилья33
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

