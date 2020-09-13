Атлетик - Алавес 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Алавес, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|3
|6
|7
|Эльче
|3
|5
|8
|Бетис
|4
|5
|9
|Валенсия
|3
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|4
|11
|Алавес
|3
|4
|12
|Севилья
|3
|3
|13
|Осасуна
|3
|3
|14
|Сельта
|4
|3
|15
|Овьедо
|3
|3
|16
|Реал Сосьедад
|3
|2
|17
|Атлетико М
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|3
|0