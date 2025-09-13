Фиорентина - Наполи 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 20:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Антонио Конте
История личных встреч
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|18.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 5 ДВ
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Комо
|2
|3
|7
|Болонья
|2
|3
|8
|Интер М
|2
|3
|9
|Милан
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Аталанта
|2
|2
|12
|Фиорентина
|2
|2
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Лечче
|2
|1
|15
|Пиза
|2
|1
|16
|Кальяри
|2
|1
|17
|Парма
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Торино
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0