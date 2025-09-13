05:46 ()
Фиорентина - Наполи 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 20:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фиорентина
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Антонио Конте
История личных встреч
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Наполи2 : 1Фиорентина
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 3Наполи
17.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина2 : 2Наполи
18.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 0Фиорентина
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3Фиорентина
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Наполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Фиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 3Фиорентина
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 5 ДВФиорентина
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 2Наполи
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 0Фиорентина
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Фиорентина3 : 2
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Фиорентина
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 3Фиорентина
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Фиорентина
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Наполи1 : 0
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 2Наполи
14.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Наполи2 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Наполи3 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Наполи1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

