Фрайбург - Штутгарт 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Фрайбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Штутгарт, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Штутгарт4 : 0Фрайбург
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург3 : 1Штутгарт
03.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Фрайбург1 : 3Штутгарт
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт5 : 0Фрайбург
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Фрайбург2 : 1Штутгарт
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт0 : 1Фрайбург
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Фрайбург2 : 0Штутгарт
28.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт2 : 3Фрайбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург2 : 1Штутгарт
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт1 : 0Фрайбург
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 4 : 1Фрайбург
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург1 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Фрайбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 1 : 2Фрайбург
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт1 : 0
26.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 4 : 4 7 : 8Штутгарт
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 1Штутгарт
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал Штутгарт1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

