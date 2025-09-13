Бавария - Гамбург 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Гамбург, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|15.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|1 : 4
|10.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|6 : 0
|21.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|8 : 0
|24.09.2016
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|22.01.2016
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|14.08.2015
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|14.02.2015
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|8 : 0
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|20.09.2014
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Вольфсбург
|2
|4
|7
|Аугсбург
|2
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Унион
|2
|3
|11
|РБ Лейпциг
|2
|3
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Майнц
|2
|1
|14
|Боруссия М
|2
|1
|15
|Гамбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Фрайбург
|2
|0