05:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Бавария - Гамбург 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
13 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Бавария
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Гамбург, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Мерлин Польцин
История личных встреч
15.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Август 2018 Гамбург1 : 4Бавария
10.03.2018 Германия - Бундеслига 26-й тур Бавария6 : 0Гамбург
21.10.2017 Германия - Бундеслига 9-й тур Гамбург0 : 1Бавария
25.02.2017 Германия - Бундеслига 22-й тур Бавария8 : 0Гамбург
24.09.2016 Германия - Бундеслига 5-й тур Гамбург0 : 1Бавария
22.01.2016 Германия - Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 2Бавария
14.08.2015 Германия - Бундеслига 1-й тур Бавария5 : 0Гамбург
14.02.2015 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария8 : 0Гамбург
29.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Гамбург1 : 3Бавария
20.09.2014 Германия - Бундеслига 4-й тур Гамбург0 : 0Бавария
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 3Бавария
27.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Бавария
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария6 : 0
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал 1 : 2Бавария
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Бавария
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Гамбург0 : 2
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 0Гамбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2 ДВГамбург
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Гамбург
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close