Суббота 13 сентября
Ницца - Нант 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 17:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
13 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Ницца
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
04.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ницца1 : 2Нант
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Нант1 : 1Ницца
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 2Нант
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Нант1 : 0Ницца
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Нант2 : 2Ницца
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Ницца1 : 1Нант
07.05.2022 Кубок Франции Финал Ницца0 : 1Нант
14.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 1Нант
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Нант0 : 2Ницца
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Нант1 : 2Ницца
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Ницца
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца3 : 1
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ницца0 : 1
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Ницца
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ницца0 : 2
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Нант1 : 0
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Нант
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Нант0 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Нант3 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 1 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Монако36
5
Лига Европы
Ланс36
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Тулуза36
8 Анже34
9 Ренн34
10 Марсель33
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян33
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

