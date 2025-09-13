Ницца - Нант 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 17:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
13 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
Главные тренеры
|Франк Эз
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|04.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Тулуза
|3
|6
|8
|Анже
|3
|4
|9
|Ренн
|3
|4
|10
|Марсель
|3
|3
|11
|Гавр
|3
|3
|12
|Нант
|3
|3
|13
|Ницца
|3
|3
|14
|Осер
|3
|3
|15
|Париж
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|3
|0