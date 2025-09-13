05:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Эшторил - АВС 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
13 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Эшторил
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - АВС, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
АВС
Вила-даз-Авиш
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
04.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур АВС0 : 3Эшторил
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0АВС
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Эшторил
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 2Эшторил
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Эшторил1 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Эшторил4 : 0
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур АВС0 : 1
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2АВС
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур АВС0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1АВС
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур АВС0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Фамаликан410
3
Лига Европы
Спортинг49
4
Лига конференций
Бенфика39
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Арока45
9 Насьонал44
10 Санта-Клара44
11 Витория Гимарайнш44
12 Риу Аве33
13 Эштрела43
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Алверка41
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close