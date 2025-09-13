Фамаликан - Спортинг 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 21:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
13 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|16.04.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|3
|9
|5
|Морейренсе
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Арока
|4
|5
|9
|Насьонал
|4
|4
|10
|Санта-Клара
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Риу Аве
|3
|3
|13
|Эштрела
|4
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|1
| 17
Зона вылета
|АВС
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|4
|1