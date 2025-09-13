05:48 ()
Фамаликан - Спортинг 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 21:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
13 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фамаликан
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Спортинг3 : 1Фамаликан
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан0 : 3Спортинг
16.04.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Спортинг
27.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0Фамаликан
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Спортинг
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Спортинг2 : 0Фамаликан
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 1Спортинг
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг1 : 1Фамаликан
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 1Фамаликан
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан0 : 0
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Фамаликан
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан3 : 0
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг1 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 4Спортинг
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Спортинг6 : 0
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Спортинг
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Фамаликан410
3
Лига Европы
Спортинг49
4
Лига конференций
Бенфика39
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Арока45
9 Насьонал44
10 Санта-Клара44
11 Витория Гимарайнш44
12 Риу Аве33
13 Эштрела43
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Алверка41
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела41

