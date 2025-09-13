Слуцк - БАТЭ 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 15:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
13 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - БАТЭ, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|25.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|31.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|4 : 3
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|4 : 0
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 4
|14.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|01.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|20
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|20
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|18
|36
|4
|Ислочь
|20
|35
|5
|Торпедо-БелАЗ
|19
|34
|6
|Динамо-Брест
|20
|32
|7
|Минск
|20
|31
|8
|Неман
|16
|28
|9
|БАТЭ
|20
|23
|10
|Витебск
|20
|21
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Гомель
|18
|19
|13
|Нафтан
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|19
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|19
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|20
|10