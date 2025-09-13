05:48 ()
Слуцк - БАТЭ 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
13 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Слуцк
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - БАТЭ, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
25.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур БАТЭ2 : 0Слуцк
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 1БАТЭ
31.05.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур БАТЭ6 : 0Слуцк
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур БАТЭ4 : 3Слуцк
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0БАТЭ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 0БАТЭ
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ4 : 0Слуцк
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк3 : 4БАТЭ
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 3БАТЭ
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Слуцк
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 2Слуцк
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 0Слуцк
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 0Слуцк
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 2
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур БАТЭ2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 3БАТЭ
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур БАТЭ2 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0БАТЭ
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2052
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2041
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1836
4 Ислочь2035
5 Торпедо-БелАЗ1934
6 Динамо-Брест2032
7 Минск2031
8 Неман1628
9 БАТЭ2023
10 Витебск2021
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1913
15
Зона вылета
Сморгонь1913
16
Зона вылета
Молодечно2010

Отзывы и комментарии к матчу

