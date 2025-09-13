Корона - Погонь 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 14:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
13 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Погонь, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|09.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 2
|20.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 1
|19.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
|22.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 1
|16.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 0
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|7
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|5
|12
|5
|Корона
|7
|11
|6
|Лех П
|5
|10
|7
|Погонь
|7
|10
|8
|Мотор
|6
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Нецеча
|7
|8
|11
|Арка
|7
|8
|12
|Видзев
|7
|7
|13
|Легия
|5
|7
|14
|ГКС Катовице
|7
|7
|15
|Заглембе Л
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Ракув
|5
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Лехия
|7
|0