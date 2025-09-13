12:03 ()
Свернуть список

Корона - Погонь 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 14:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
13 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Корона
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Погонь, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
09.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона0 : 0Погонь
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Погонь3 : 0Корона
17.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Корона2 : 2Погонь
16.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Погонь3 : 1Корона
18.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Погонь0 : 0Корона
04.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Корона1 : 2Погонь
20.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Погонь0 : 1Корона
19.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Корона0 : 1Погонь
22.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Корона1 : 1Погонь
16.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Погонь1 : 1Корона
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 3Корона
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 1Корона
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона3 : 0
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Корона
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 2Погонь
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь0 : 3
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 2 : 1Погонь
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П510
7 Погонь710
8 Мотор68
9 Радомяк78
10 Нецеча78
11 Арка78
12 Видзев77
13 Легия57
14 ГКС Катовице77
15 Заглембе Л66
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия70

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close