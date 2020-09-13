Пяст - Ягеллония 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 20:15
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
13 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Ягеллония, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша).
Составы команд
Пяст
Гливице
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Польша - Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|0 : 0
|29.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 1
|16.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 0
|23.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|3 : 3
|27.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 1
|21.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
