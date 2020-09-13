05:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Пяст - Ягеллония 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 20:15
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
13 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Пяст
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Ягеллония, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Ягеллония1 : 1Пяст
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Пяст0 : 1Ягеллония
18.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Пяст1 : 1Ягеллония
24.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Ягеллония0 : 0Пяст
29.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Пяст1 : 1Ягеллония
16.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Ягеллония2 : 0Пяст
23.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Пяст2 : 1Ягеллония
30.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Ягеллония3 : 3Пяст
27.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Ягеллония0 : 1Пяст
21.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Пяст0 : 1Ягеллония
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 2Пяст
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст0 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 0Пяст
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 0Пяст
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Пяст0 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Ягеллония
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ягеллония3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 2Ягеллония
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ягеллония2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П510
7 Погонь710
8 Мотор68
9 Радомяк78
10 Нецеча78
11 Арка78
12 Видзев77
13 Легия57
14 ГКС Катовице77
15 Заглембе Л66
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия70

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close