Суббота 13 сентября
Аль-Хиляль - Аль-Кадисия 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 20:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
13 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Кадисия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Кадисия, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Кадисия
27.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Кадисия2 : 1Аль-Хиляль
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Хиляль2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 6Аль-Хиляль
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 6Аль-Хиляль
04.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 1Аль-Хиляль
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 3 : 4 ДВАль-Хиляль
30.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Кадисия3 : 1
20.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Кадисия1 : 5
30.05.2025 Кубок Короля Final. 1-й тур 3 : 1Аль-Кадисия
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Кадисия
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Кадисия3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср13
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад13
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Халидж13
4 Аль-Кадисия13
5 Аль-Хиляль13
6 Аль-Иттифак13
7 Аль-Фейха13
8 Аль-Ахли13
9 Аль-Хазм11
10 Дамак11
11 Аль-Фатех10
12 Аль-Холуд10
13 Неом10
14 Аль-Наджма10
15 Эр-Рияд10
16
Зона вылета
Аль-Охдуд10
17
Зона вылета
Аль-Шабаб10
18
Зона вылета
Аль-Таавун10

