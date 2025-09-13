Аль-Хиляль - Аль-Кадисия 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 20:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
13 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Кадисия, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 0
|27.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 6
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|04.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 1
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|30.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|3 : 1
|20.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|1 : 5
|30.05.2025
|Кубок Короля
|Final. 1-й тур
|3 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|1
|3
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|1
|3
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Халидж
|1
|3
|4
|Аль-Кадисия
|1
|3
|5
|Аль-Хиляль
|1
|3
|6
|Аль-Иттифак
|1
|3
|7
|Аль-Фейха
|1
|3
|8
|Аль-Ахли
|1
|3
|9
|Аль-Хазм
|1
|1
|10
|Дамак
|1
|1
|11
|Аль-Фатех
|1
|0
|12
|Аль-Холуд
|1
|0
|13
|Неом
|1
|0
|14
|Аль-Наджма
|1
|0
|15
|Эр-Рияд
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Таавун
|1
|0