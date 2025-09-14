22:33 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Сокол - Шинник 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 16:00
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
14 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия);
Сокол
Шинник

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Шинник, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Сокол
Саратов
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Черногория Младен Кашчелан
Беларусь Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник0 : 4Сокол
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Сокол0 : 0Шинник
28.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Шинник1 : 0Сокол
23.07.2023 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2Шинник
23.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Сокол
02.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Сокол2 : 2Шинник
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Шинник1 : 0Сокол
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол0 : 1Шинник
12.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник2 : 2Сокол
20.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Сокол1 : 4Шинник
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 1Сокол
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Сокол0 : 2
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 0Сокол
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 3 : 1Сокол
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Сокол1 : 1
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Шинник2 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 0Шинник
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Шинник1 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Шинник1 : 1
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 2Шинник
КомандаИО
1
Повышение
Факел922
2
Повышение
Урал920
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс920
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
5 Челябинск917
6 Ротор917
7 Арсенал Т913
8 Родина913
9 Шинник912
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск99
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол94

