Пиза - Удинезе 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Пиза
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Удинезе, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Пиза
Пиза
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Пиза0 : 1
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Пиза
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 0 : 0 1 : 2Пиза
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Пиза
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Пиза2 : 1
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Удинезе
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Удинезе1 : 1
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе2 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Удинезе
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

