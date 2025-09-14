22:35 ()
Метц - Анже 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Метц
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Анже, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Анже
Анже
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
14.05.2022Франция - Лига 137-й турМетц1 : 0Анже
03.10.2021Франция - Лига 19-й турАнже3 : 2Метц
03.03.2021Франция - Лига 128-й турМетц0 : 1Анже
18.10.2020Франция - Лига 17-й турАнже1 : 1Метц
24.08.2019Франция - Лига 13-й турАнже3 : 0Метц
06.05.2018Франция - Лига 136-й турМетц1 : 2Анже
12.12.2017Франция - Кубок лиги1/8 финалаАнже1 : 0Метц
17.09.2017Франция - Лига 16-й турАнже0 : 1Метц
28.01.2017Франция - Лига 122-й турАнже2 : 1Метц
27.08.2016Франция - Лига 13-й турМетц2 : 0Анже
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 2Метц
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур3 : 0Метц
17.08.2025Франция — Лига 11-й турМетц0 : 1
29.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 2-й матч1 : 3 ДВМетц
21.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 1-й матчМетц1 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й турАнже1 : 1
22.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Анже
17.08.2025Франция — Лига 11-й турАнже1 : 0
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур2 : 0Анже
10.05.2025Франция — Лига 133-й турАнже2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Марсель46
5
Лига Европы
Монако36
6
Лига конференций
Ланс36
7 Страсбург36
8 Тулуза36
9 Анже34
10 Ренн34
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

