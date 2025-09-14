Метц - Анже 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Анже, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Анже
Главные тренеры
|Александр Дюжо
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 2
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|12.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2017
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|28.01.2017
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|27.08.2016
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|29.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|21.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Ланс
|3
|6
|7
|Страсбург
|3
|6
|8
|Тулуза
|3
|6
|9
|Анже
|3
|4
|10
|Ренн
|3
|4
|11
|Гавр
|3
|3
|12
|Нант
|3
|3
|13
|Ницца
|3
|3
|14
|Осер
|3
|3
|15
|Париж
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|3
|0