22:35 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Эксельсиор - Спарта 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 12:15
14 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Эксельсиор
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Спарта, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Спарта
Роттердам
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Нидерланды зщ Илиас Бронкхорст
24 Нидерланды зщ Guilliano Cairo
4 Швеция зщ Каспер Видель
12 Франция зщ Артур Загре
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
6 Швеция пз Адам Карлен
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
23 Грузия пз Иракли Егоян
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
9 Польша нп Шимон Влодарчик
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
10 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Спарта4 : 2Эксельсиор
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Эксельсиор2 : 1Спарта
05.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор1 : 4Спарта
14.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Спарта1 : 0Эксельсиор
21.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Спарта2 : 3Эксельсиор
21.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Эксельсиор1 : 1Спарта
07.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Спарта2 : 3Эксельсиор
19.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор3 : 2Спарта
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Эксельсиор1 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 1Эксельсиор
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Эксельсиор1 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 5 : 0Эксельсиор
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 5 : 4 ДВЭксельсиор
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Спарта0 : 4
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 0 : 3Спарта
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Спарта2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 6 : 1Спарта
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

Отзывы и комментарии к матчу

