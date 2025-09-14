Эксельсиор - Спарта 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 12:15
14 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Спарта, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на .
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|24
|зщ
|Guilliano Cairo
|4
|зщ
|Каспер Видель
|12
|зщ
|Артур Загре
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|6
|пз
|Адам Карлен
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|23
|пз
|Иракли Егоян
|11
|пз
|Гьян де Регт
|9
|нп
|Шимон Влодарчик
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Тео Кинтеро
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|10
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 2
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 4
|14.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 3
|21.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|07.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|19.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Фейеноорд
|3
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|4
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|9
|Спарта
|4
|6
|10
|Фортуна
|3
|4
|11
|Волендам
|4
|4
|12
|Телстар
|4
|4
|13
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|14
|Твенте
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0