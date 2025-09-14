Астана - Елимай 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 16:00
14 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Елимай, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Елимай
Семей
История личных встреч
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|21
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|20
|44
|4
|Актобе
|21
|39
|5
|Елимай
|22
|38
|6
|Окжетпес
|22
|32
|7
|Женис
|21
|31
|8
|Ордабасы
|21
|28
|9
|Кызыл-Жар
|22
|21
|10
|Жетысу
|22
|20
|11
|Кайсар
|22
|19
|12
|Улытау
|21
|17
| 13
Зона вылета
|Туран
|22
|15
| 14
Зона вылета
|Атырау
|22
|12