Мотор - Нецеча 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 12:15
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
14 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Мотор
Нецеча

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Нецеча, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Нецеча
Нецеча
История личных встреч
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 0 : 1Мотор
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Мотор
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 3Мотор
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 4 : 1Мотор
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 3
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 1Нецеча
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Нецеча2 : 3
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Нецеча
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Нецеча1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П610
7 Погонь710
8 Заглембе Л79
9 Мотор68
10 Радомяк78
11 Нецеча78
12 Арка78
13 Видзев77
14 Легия57
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия83

Отзывы и комментарии к матчу

