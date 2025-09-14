22:37 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Легия - Радомяк 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 14:45
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
14 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Легия
Радомяк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Радомяк, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1Легия
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Легия4 : 1Радомяк
05.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Легия0 : 3Радомяк
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Радомяк0 : 1Легия
17.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Радомяк0 : 2Легия
02.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Легия1 : 0Радомяк
19.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия0 : 3Радомяк
31.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Радомяк3 : 1Легия
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Легия
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Легия3 : 3 ДВ
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Легия
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Легия
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия2 : 1
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 3 : 2Радомяк
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Радомяк1 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Радомяк1 : 2
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 0Радомяк
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Радомяк3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П610
7 Погонь710
8 Заглембе Л79
9 Мотор68
10 Радомяк78
11 Нецеча78
12 Арка78
13 Видзев77
14 Легия57
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия83

