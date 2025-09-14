Легия - Радомяк 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 14:45
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
14 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Радомяк, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|05.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|17.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|02.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|0 : 3
|31.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 ДВ
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 2
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 0
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|7
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|5
|12
|5
|Корона
|7
|11
|6
|Лех П
|6
|10
|7
|Погонь
|7
|10
|8
|Заглембе Л
|7
|9
|9
|Мотор
|6
|8
|10
|Радомяк
|7
|8
|11
|Нецеча
|7
|8
|12
|Арка
|7
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Легия
|5
|7
|15
|ГКС Катовице
|8
|7
| 16
Зона вылета
|Ракув
|5
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Лехия
|8
|3