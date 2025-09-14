22:37 ()
Аль-Наср - Аль-Холуд 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
14 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Аль-Наср
Аль-Холуд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Холуд, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Холуд
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Холуд3 : 3Аль-Наср
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 0 : 5Аль-Наср
23.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 Финал Аль-Наср2 : 2 3 : 5
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Аль-Наср
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср4 : 0
28.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 2 : 1Аль-Холуд
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 1 : 2Аль-Холуд
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Холуд2 : 0
17.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 4 : 1Аль-Холуд
10.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур Аль-Холуд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад26
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттифак24
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли24
4 Аль-Халидж13
5 Аль-Наср13
6 Аль-Кадисия13
7 Аль-Хиляль13
8 Аль-Фейха13
9 Аль-Шабаб23
10 Дамак11
11 Аль-Хазм21
12 Аль-Холуд10
13 Неом10
14 Аль-Наджма10
15 Эр-Рияд10
16
Зона вылета
Аль-Фатех20
17
Зона вылета
Аль-Охдуд10
18
Зона вылета
Аль-Таавун10

