Аль-Наср - Аль-Холуд 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
14 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Холуд, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Холуд
Ар-Расс
История личных встреч
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 3
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 5
|23.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 5
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|28.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|1 : 2
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|4 : 1
|10.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|2
|6
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттифак
|2
|4
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|2
|4
|4
|Аль-Халидж
|1
|3
|5
|Аль-Наср
|1
|3
|6
|Аль-Кадисия
|1
|3
|7
|Аль-Хиляль
|1
|3
|8
|Аль-Фейха
|1
|3
|9
|Аль-Шабаб
|2
|3
|10
|Дамак
|1
|1
|11
|Аль-Хазм
|2
|1
|12
|Аль-Холуд
|1
|0
|13
|Неом
|1
|0
|14
|Аль-Наджма
|1
|0
|15
|Эр-Рияд
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Таавун
|1
|0