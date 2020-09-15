Ракув - Гурник З 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 19:00
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
15 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|21.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 0
|07.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|1 : 2
|20.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 3
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|8
|14
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|6
|13
|5
|Гурник З
|7
|12
|6
|Лех П
|6
|10
|7
|Погонь
|8
|10
|8
|Легия
|6
|10
|9
|Видзев
|8
|10
|10
|Нецеча
|8
|9
|11
|Мотор
|7
|9
|12
|Заглембе Л
|7
|9
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Арка
|8
|8
|15
|ГКС Катовице
|8
|7
| 16
Зона вылета
|Ракув
|5
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Лехия
|8
|3