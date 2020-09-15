05:43 ()
Ракув - Гурник З 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 19:00
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
15 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Ракув
Гурник З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Гурник З, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
21.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0Гурник З
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Гурник З0 : 0Ракув
19.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Ракув0 : 1Гурник З
22.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Гурник З2 : 1Ракув
18.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Ракув2 : 0Гурник З
07.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Гурник З1 : 0Ракув
20.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Гурник З1 : 1Ракув
15.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ракув1 : 2Гурник З
20.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ракув0 : 0Гурник З
17.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Гурник З1 : 3Ракув
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Ракув
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Ракув
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув1 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 2 : 3Ракув
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Ракув
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З0 : 1
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 3Гурник З
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З0 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Корона814
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония613
5 Гурник З712
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

