Славия П - Будё-Глимт 17 Сентября прямая трансляция

Славия П - Будё-Глимт 17 Сентября
Начало трансляции: 17-09-2025 18:45
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
17 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Мариан Барбу (Фэгэраш, Румыния);

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Будё-Глимт, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|36
|вр
|Индржих Станек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Давид Зима
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|10
|пз
|Христос Зафейрис
|21
|пз
|Давид Доудера
|19
|пз
|Оскар Дорли
|23
|пз
|Михал Садилек
|9
|пз
|Васил Кушей
|17
|нп
|Лукаш Провод
|25
|нп
|Томаш Хоры
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|23
|пз
|Магнус Рийснес
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|30
|нп
|Матиас Йоргенсен
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|13.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Чехия — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Чехия — Высшая лига
|6-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Чехия — Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Чехия — Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|12.09.2025
|Норвегия — Элитсерия
|21-й тур
|7 : 1
|31.08.2025
|Норвегия — Элитсерия
|20-й тур
|1 : 2
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 0
|15.08.2025
|Норвегия — Элитсерия
|18-й тур
|0 : 5
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Славия» (Прага) — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Карабах
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Кайрат
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Брюгге
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
|25
|Спортинг
|0
|0
|26
|Боруссия Д
|0
|0
|27
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|28
|Бавария
|0
|0
|29
|Арсенал
|0
|0
|30
|Монако
|0
|0
|31
|ПСЖ
|0
|0
|32
|Наполи
|0
|0
|33
|Ювентус
|0
|0
|34
|Атлетико М
|0
|0
|35
|Вильярреал
|0
|0
|36
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0