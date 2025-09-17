03:32 ()
Славия П - Будё-Глимт 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 18:45
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
17 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Мариан Барбу (Фэгэраш, Румыния);
Славия П
Будё-Глимт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Будё-Глимт, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
36 Чехия вр Индржих Станек
3 Чехия зщ Томаш Голеш
4 Чехия зщ Давид Зима
2 Чехия зщ Штепан Халоупек
10 Греция пз Христос Зафейрис
21 Чехия пз Давид Доудера
19 Либерия пз Оскар Дорли
23 Чехия пз Михал Садилек
9 Чехия пз Васил Кушей
17 Чехия нп Лукаш Провод
25 Чехия нп Томаш Хоры
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
23 Норвегия пз Магнус Рийснес
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
8 Норвегия пз Сондре Эукленн
30 Дания нп Матиас Йоргенсен
17 Норвегия нп Ола Брюнхильдсен
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
13.09.2025 Чехия — Высшая лига 8-й тур Славия П3 : 1
30.08.2025 Чехия — Высшая лига 7-й тур 1 : 3Славия П
23.08.2025 Чехия — Высшая лига 6-й тур Славия П3 : 1
16.08.2025 Чехия — Высшая лига 5-й тур 1 : 1Славия П
09.08.2025 Чехия — Высшая лига 4-й тур Славия П3 : 0
12.09.2025 Норвегия — Элитсерия 21-й тур Будё-Глимт7 : 1
31.08.2025 Норвегия — Элитсерия 20-й тур 1 : 2Будё-Глимт
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 1Будё-Глимт
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Будё-Глимт5 : 0
15.08.2025 Норвегия — Элитсерия 18-й тур 0 : 5Будё-Глимт
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Славия» (Прага) — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Авторизация close