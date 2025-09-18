Спартак М - Ростов 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 19:45
18 Сентября 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Джонатан Альба
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Спартак» — «Ростов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Крылья Советов
|4
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|3
|7
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|3
|0