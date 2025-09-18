20:51 ()
Свернуть список

Спартак М - Ростов 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 19:45
18 Сентября 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Спартак М
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ростов0 : 2Спартак М
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Спартак М1 : 3Ростов
15.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Спартак М1 : 2Ростов
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 3Спартак М
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1Ростов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4Ростов
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0Ростов
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0Спартак М
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5Спартак М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Спартак М
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 1 : 1Спартак М
08.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М5 : 0
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М2 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Спартак М4 : 1
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ростов1 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 1Ростов
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ростов4 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ростов1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Спартак» — «Ростов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Крылья Советов46
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА37
3 Акрон45
4 Балтика30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close