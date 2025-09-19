05:54 ()
Арарат - Урарту 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 17:00
19 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Арарат
Урарту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Урарту, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Арарат2 : 4Урарту
26.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Урарту1 : 0Арарат
06.10.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур Арарат0 : 1Урарту
24.05.2024 Армения - Премьер-лига 36-й тур Урарту1 : 1Арарат
03.04.2024 Армения - Премьер-лига 27-й тур Арарат0 : 0Урарту
29.11.2023 Армения - Премьер-лига 18-й тур Урарту2 : 1Арарат
24.09.2023 Армения - Премьер-лига 9-й тур Арарат1 : 1Урарту
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Урарту1 : 1Арарат
16.04.2023 Армения - Премьер-лига 27-й тур Арарат0 : 0Урарту
22.11.2022 Армения - Премьер-лига 18-й тур Урарту2 : 1Арарат
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Арарат
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 4 : 2Арарат
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Арарат0 : 2
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Арарат
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат0 : 1
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Урарту2 : 3
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Урарту
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Урарту0 : 1
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урарту
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Урарту1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт512
2
Лига конференций
Арарат-Армения410
3
Лига конференций
Урарту610
4 Ноа49
5 Пюник57
6 БКМА56
7 Гандзасар66
8 Ван55
9 Ширак65
10
Зона вылета
Арарат61

