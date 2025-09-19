Арарат - Урарту 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 17:00
19 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Урарту, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|26.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|24.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Урарту
|6
|10
|4
|Ноа
|4
|9
|5
|Пюник
|5
|7
|6
|БКМА
|5
|6
|7
|Гандзасар
|6
|6
|8
|Ван
|5
|5
|9
|Ширак
|6
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|6
|1