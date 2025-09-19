Нафтан - Молодечно 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 15:30
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
19 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Молодечно, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
|02.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|21
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|21
|38
|4
|Торпедо-БелАЗ
|20
|37
|5
|Динамо Мн
|19
|36
|6
|Динамо-Брест
|21
|35
|7
|Минск
|21
|34
|8
|Неман
|17
|28
|9
|БАТЭ
|21
|26
|10
|Арсенал Дз
|20
|24
|11
|Гомель
|19
|22
|12
|Витебск
|21
|21
|13
|Нафтан
|21
|19
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|20
|14
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|20
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|21
|10