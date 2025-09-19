05:54 ()
Нафтан - Молодечно 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 15:30
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
19 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Нафтан
Молодечно

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Молодечно, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нафтан
Новополоцк
Молодечно
Молодечно
02.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Молодечно0 : 2Нафтан
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Нафтан
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Нафтан
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан3 : 0
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Нафтан
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Молодечно0 : 1
10.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Молодечно3 : 2
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Молодечно
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Молодечно1 : 3
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 1Молодечно
Команда
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2152
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2138
4 Торпедо-БелАЗ2037
5 Динамо Мн1936
6 Динамо-Брест2135
7 Минск2134
8 Неман1728
9 БАТЭ2126
10 Арсенал Дз2024
11 Гомель1922
12 Витебск2121
13 Нафтан2119
14
Стыковая зона
Сморгонь2014
15
Зона вылета
Слуцк2013
16
Зона вылета
Молодечно2110

