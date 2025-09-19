05:55 ()
Арминия - Гройтер Фюрт 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 18:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
19 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Арминия
Гройтер Фюрт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Гройтер Фюрт, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Мишель Книат
История личных встреч
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Арминия1 : 1Гройтер Фюрт
28.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Арминия
16.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Арминия2 : 2Гройтер Фюрт
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Арминия
15.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Гройтер Фюрт2 : 4Арминия
31.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Арминия2 : 2Гройтер Фюрт
31.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Арминия
20.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Арминия2 : 3Гройтер Фюрт
24.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Арминия0 : 0Гройтер Фюрт
06.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Гройтер Фюрт1 : 2Арминия
12.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Арминия2 : 0
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 1Арминия
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Арминия1 : 2
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Арминия1 : 0
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 2Арминия
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 3
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 5Гройтер Фюрт
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 2
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Гройтер Фюрт
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 2Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96512
2
Повышение
Карлсруэ511
3
Плей-офф за повышение
Арминия510
4 Дармштадт 98510
5 Эльверсберг510
6 Кайзерслаутерн59
7 Шальке-0459
8 Падерборн 0758
9 Пройссен Мюнстер57
10 Айнтрахт Б57
11 Фортуна57
12 Хольштайн56
13 Гройтер Фюрт56
14 Герта55
15 Динамо Др54
16
Стыковая зона
Бохум53
17
Зона вылета
Магдебург53
18
Зона вылета
Нюрнберг51

