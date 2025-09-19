Кайзерслаутерн - Пройссен Мюнстер 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 18:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
19 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Пройссен Мюнстер, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|22.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 5
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|5
|12
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|5
|11
| 3
Плей-офф за повышение
|Арминия
|5
|10
|4
|Дармштадт 98
|5
|10
|5
|Эльверсберг
|5
|10
|6
|Кайзерслаутерн
|5
|9
|7
|Шальке-04
|5
|9
|8
|Падерборн 07
|5
|8
|9
|Пройссен Мюнстер
|5
|7
|10
|Айнтрахт Б
|5
|7
|11
|Фортуна
|5
|7
|12
|Хольштайн
|5
|6
|13
|Гройтер Фюрт
|5
|6
|14
|Герта
|5
|5
|15
|Динамо Др
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Магдебург
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|5
|1