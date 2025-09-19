05:55 ()
Свернуть список

Кайзерслаутерн - Пройссен Мюнстер 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 18:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
19 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Кайзерслаутерн
Пройссен Мюнстер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Пройссен Мюнстер, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Пройссен Мюнстер
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1Кайзерслаутерн
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
22.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 1Кайзерслаутерн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Кайзерслаутерн
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн1 : 0
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Пройссен Мюнстер
22.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер0 : 0 3 : 5
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96512
2
Повышение
Карлсруэ511
3
Плей-офф за повышение
Арминия510
4 Дармштадт 98510
5 Эльверсберг510
6 Кайзерслаутерн59
7 Шальке-0459
8 Падерборн 0758
9 Пройссен Мюнстер57
10 Айнтрахт Б57
11 Фортуна57
12 Хольштайн56
13 Гройтер Фюрт56
14 Герта55
15 Динамо Др54
16
Стыковая зона
Бохум53
17
Зона вылета
Магдебург53
18
Зона вылета
Нюрнберг51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close