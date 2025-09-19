05:55 ()
ГКС Катовице - Краковия 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 18:00
19 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
ГКС Катовице
Краковия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Краковия, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Краковия
Краков
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур ГКС Катовице2 : 1Краковия
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Краковия3 : 4ГКС Катовице
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0ГКС Катовице
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур ГКС Катовице3 : 2
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 3 : 0ГКС Катовице
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице4 : 1
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 1ГКС Катовице
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Краковия
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 5 : 2Краковия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
4
Квалификация Лиги конференций
Корона814
5 Ягеллония613
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

