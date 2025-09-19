ГКС Катовице - Краковия 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 18:00
19 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Краковия, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Краковия
Краков
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 4
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|8
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|8
|14
|5
|Ягеллония
|6
|13
|6
|Лех П
|6
|10
|7
|Погонь
|8
|10
|8
|Легия
|6
|10
|9
|Видзев
|8
|10
|10
|Нецеча
|8
|9
|11
|Мотор
|7
|9
|12
|Заглембе Л
|7
|9
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Арка
|8
|8
|15
|ГКС Катовице
|8
|7
| 16
Зона вылета
|Ракув
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Лехия
|8
|3