Висла Плоцк - Ягеллония 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 20:30
19 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Ягеллония, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|21.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 4
|07.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|3 : 0
|18.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|2 : 2
|23.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|5 : 2
|06.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 2
|27.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|3 : 1
|16.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 0
|02.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|8
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|8
|14
|5
|Ягеллония
|6
|13
|6
|Лех П
|6
|10
|7
|Погонь
|8
|10
|8
|Легия
|6
|10
|9
|Видзев
|8
|10
|10
|Нецеча
|8
|9
|11
|Мотор
|7
|9
|12
|Заглембе Л
|7
|9
|13
|Радомяк
|8
|8
|14
|Арка
|8
|8
|15
|ГКС Катовице
|8
|7
| 16
Зона вылета
|Ракув
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Лехия
|8
|3