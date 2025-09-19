05:55 ()
Висла Плоцк - Ягеллония 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 20:30
19 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 9-й тур
Висла Плоцк
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Ягеллония, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
21.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Висла Плоцк2 : 4Ягеллония
07.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Ягеллония1 : 1Висла Плоцк
13.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ягеллония0 : 1Висла Плоцк
18.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Висла Плоцк3 : 0Ягеллония
18.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Висла Плоцк2 : 2Ягеллония
23.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Ягеллония5 : 2Висла Плоцк
06.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Ягеллония2 : 2Висла Плоцк
27.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Висла Плоцк3 : 1Ягеллония
16.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония1 : 0Висла Плоцк
02.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Висла Плоцк1 : 1Ягеллония
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 0Висла Плоцк
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 1Висла Плоцк
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Ягеллония
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Ягеллония
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ягеллония3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 2Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З815
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
4
Квалификация Лиги конференций
Корона814
5 Ягеллония613
6 Лех П610
7 Погонь810
8 Легия610
9 Видзев810
10 Нецеча89
11 Мотор79
12 Заглембе Л79
13 Радомяк88
14 Арка88
15 ГКС Катовице87
16
Зона вылета
Ракув66
17
Зона вылета
Пяст64
18
Зона вылета
Лехия83

