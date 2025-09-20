00:43 ()
Суббота 20 сентября
Вулверхэмптон - Лидс Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Лидс Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 4Лидс Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон1 : 0Лидс Юнайтед
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
18.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Лидс Юнайтед
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
19.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вулверхэмптон1 : 0Лидс Юнайтед
19.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
07.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Вулверхэмптон
22.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Вулверхэмптон4 : 1Лидс Юнайтед
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон2 : 3
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон3 : 2
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вулверхэмптон0 : 4
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 0Лидс Юнайтед
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 5 : 0Лидс Юнайтед
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

