20 сентября
Бёрнли - Ноттингем Форест 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Бёрнли
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ноттингем Форест, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Ноттингем Форест
18.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ноттингем Форест1 : 1Бёрнли
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1Бёрнли
23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бёрнли1 : 0Ноттингем Форест
20.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ноттингем Форест1 : 1Бёрнли
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Бёрнли2 : 1Ноттингем Форест
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Бёрнли0 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Бёрнли
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли2 : 1
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Бёрнли2 : 0
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Бёрнли
17.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 3 : 2Ноттингем Форест
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест0 : 3
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

