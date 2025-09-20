00:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Челси 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Юнайтед
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Челси1 : 0Манчестер Юнайтед
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3Манчестер Юнайтед
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Челси
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Челси
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.04.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Манчестер Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 12 : 11Манчестер Юнайтед
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 1Челси
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Челси
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси2 : 0
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 5Челси
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close